TRUMPITALY Chi lavora nella Penisola per la vittoria di Donald | comitati e fondazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Trumpiani d'Italia, unitevi. Sotto questo slogan il rappresentante dei Republican Overseas, Marco Maximilian Elser, rivolge un appello ai sostenitori del tycoon. Esperto di operazioni finanziarie, Elser vive a Roma, dove organizza gli incontri del comitato italiano di sostegno a The. Il Great old party, come chiamano il Partito Repubblicano, conta su 500 iscritti in Italia. «Siamo meno numerosi dei Democrats abroad ma ci siamo anche noi». Raccolta fondi e registrazioni per votare sono all'ordine del giorno, nel suo comitato in pieno centro. «Noi americani votiamo per corrispondenza, è una grande conquista di democrazia. Perché votiamo tutti, indipendentemente da dove ci troviamo. E non viene persa nessuna scheda». Il sostegno a Trump dalle comunità americane in Italia è pari a qualche decina di migliaia di voti.