Osimhen stufo di aspettare L’entourage ha fatto sapere che valuterà l’Arabia Saudita per mettere fretta al Psg CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La trattativa tra il Psg e il Napoli perè bloccata e il centravanti nigeriano s’è stancato di, tanto che starebbe prendendo in considerazione le offerte del. Il Corriere della Sera scrive: Non di sole accelerazioni èil calciomercato. La frenata di ieri nella trattativa fra Victore il Psg è clamorosa: l’attaccantedel Napoli, stanco diche i francesi gli trovino un posto in squadra cedendo Kolo Muani o Gonçalo Ramos, ammicca al. Del resto se la situazione non si sblocca nelle prossime ore, gli toccherà raggiungere Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro dopo che domenica pomeriggio aveva salutato i tifosi a Dimaro con tale calore da lasciar presagire un addio definitivo.stanco di