Mister Luca Ravecca lascia la Castelnovese Nel Romito Magra neopromosso arriva Bonati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I destini die della, società calcistica di prima categoria, si dividono, dopo due stagioni in cui gli obiettivi societari sono sempre stati raggiunti con ampio anticipo. La società del presidente Gherardo Ambrosini è adesso alla ricerca del nuovo allenatore. A tal propositoci dichiara: "Sono orgoglioso di avere dato a questa squadra un’identità precisa che ci ha consentito di essere rispettati da tutti per organizzazione e gioco. Senza la juniores e con soli due allenamenti settimanali non era scontato. Ringrazio il presidente Ambrosini per aver condiviso e appoggiato i miei valori ed il mio metodo di lavoro e gli auguro di poter continuare a tenere alto il nome della".