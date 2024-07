Danza Sportiva La Surya Dance brilla a Rimini Sono tre ori e nove medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)totali di cui 3 ori e ben 21 piazzamenti fra i primi 6. È stata una spedizione ancora una volta di prestigio quella delladi Carpi alle Fiere di, doveandati in scena nei giorni scorsi i Campionati Italiani di. Per la società del presidente Davide Gallesi un bottino impreziosito dai tre primi posti conquistati dalle Academy Suria: quello di Emma Marmiroli e Isabel Abati nel duo ’Moderncontemporary’ classe A, quello di Giorgia Coptu e Matilde Mora nel duo classico under 12 classe B e quello per il gruppoclassica Under 16 con la coreografia Winter. Una doppia medaglia è invece arrivata nel ’modern-jazz’ dove ha chiuso al 2° posto il duo composto da Gaia Degli Esposti e Nicole Milazzo nella categoria 13-16 anni e al terzo posto quello formato da Eleonora Sgarbi e Maia Rustichelli negli Over 17.