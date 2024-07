Attenzione alle truffe Dai finti agenti alle email | ecco come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è possibile. Le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersene. Dalla presunta perdita di gas, all’urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un inaspettato rimborso: purtroppo sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani. I malviventi infatti approfittano della sensibilità emotiva e della fragilità fisica per conquistarne la fiducia. I consigli recentemente diffusi in una campagna informativa dei carabinieri affidata anche al popolare attore Lino Banfi sono pochi ma efficaci.