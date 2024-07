Usa | Si è dimessa la direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle La decisione dopo le critiche seguite all’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)delstatunitense, si è. Lo riporta Abc citando alcune fonti. La numero uno dell’agenzia del governo federale Usa controllata dal Dipartimento della Sicurezza Interna e incaricata nella protezione dei presidenti degli Stati Uniti, lunedì scorso è stata messa sotto torchio per ore nel corso di un’audizione al Congresso sul tentato assassinio di Donaldal comizio in Pennsylvania. “La missione solenne dei servizi segreti è proteggere i leader della nostra nazione. L’attentato all’ex presidente Donaldil 13 luglio è il fallimento operativo più significativo degli ultimi decenni per i servizi segreti”: aveva ammessotestimoniando davanti alla commissione di vigilanza della Camera.