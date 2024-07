Taglio di capelli uomo | come fare il crew cut

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Durante l’ultimo torneo di Wimbledon, l’attenzione non era solo sul campo, ma anche sugli spalti, dove David Beckham, ex calciatore e oggi imprenditore, considerato icona del grooming maschile, ha attirato molti sguardi con il suo stile impeccabile. Beckham ha sfoggiato undicorto, perfetto per l’estate, con le tempie che mostrano i primisale e pepe, considerati sexy dai fan sui social. Il look delcut, tornato di moda in questa stagione, ingentilisce i tratti da bad boy dell’ex giocatorei tatuaggi sulle mani e sul collo. Altri vip che hanno scelto questosono Zayn Malik, che ha optato per una versione più dinamica e moderna, e Ryan Reynolds, che ha scelto un haircut più sobrio e classico. Cos’è ilcut Ilcut di Beckham è più corto sulle tempie e leggermente più lungo al centro della testa.