San Siro un nuovo incontro tra Inter Milan e Sala! – Sky

(Di martedì 23 luglio 2024) Va avanti la questione inerente Sane l’continua a muoversi per risolvere definitivamente il suo futuro con lo stadio. Sky Sport dà l’indiscrezione sull’odierno.– Quest’oggi alla mattina c’è stato una Palazzo Marino per risolvere la questione San. Proprio dove è stato sancito il passaggio da Steven Zhang ad Oaktree l’è tornata con i suoi rappresentanti, in particolare l’ad Alessandro Antonello. Insieme al dirigente nerazzurro hanno parlato sia il sindaco dio Giuseppeche il presidente delPaolo Scaroni. L’è finito alle ore 12.30 ed è stato l’ennesimo degli ultimi mesi. Gli aggiornamenti dovrebbero arrivare nelle prossime ore.