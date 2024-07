Priverno Celebra l’Eccellenza | Chiara Bono si Laurea in Matematica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024) Oggi, 23 luglio,festeggia un traguardo straordinario:, giovane studentessa locale di 22 anni, si èta inpresso l’Università di Roma “La Sapienza”. La sua determinazione e passione l’hanno portata a distinguersi in un campo noto per la sua complessità. Ha affrontato con successo gli anni di studio, dimostrando una dedizione che l’ha vista superare ogni sfida universitaria con ottimi risultati.ha già pianificato di proseguire con unamagistrale in Data Science e Intelligenza Artificiale, discipline chiave per il futuro tecnologico e scientifico. “È un campo in costante evoluzione che offre l’opportunità di innovare e fare la differenza in molti settori,” raccontacon entusiasmo.