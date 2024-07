Parigi 2024 Rosolino | Il nuoto sarà protagonista Medaglie? Penso una cosa – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 luglio 2024) L’ex nuotatore Massimilianoinai nostri microfoni: “Ala squadra italiana diè forte. Ma si dovrà lottare in ogni gara”. Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Venerdì è in programma la cerimonia inaugurale di. L’Italia sogna di migliorare il bottino dei 40 podi conquistati a Tokyo e per farlo avrà bisogno di una grande mano dalin vasca. Martinenghi, Ceccon, Paltrinieri, Pilato, Razzetti e Quadarella sono solo alcuni dei nomi che possono ambire ad una medaglia. Massimiliano– cityrumors.it – foto AnsaNoi delle possibilità dell’Italia in vasca ne abbiamo parlato con uno che conosce molto bene i Giochi e anche la squadra azzurra: l’ex nuotatore Massimiliano(un oro, un argento e due bronzi olimpici nel suo palmares ndr).: “Questa è l’Olimpiade della Quadarella” Simona Quadarella – cityrumors.