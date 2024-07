Parigi 2024 infiamma Eurosport e Discovery+

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2024) La magia delle Olimpiadi torna ad appassionare atleti, tifosi e semplici spettatori, in un’edizione che segna il ritorno dei Giochi in Europa.– dall’11 al 26 agosto – accende così Warner Bros. Discovery. La diretta televisiva sarà su, che coprirà più di 1000 ore grazie a dieci canali: ai noti1 e 2 se ne aggiungono infatti otto dedicati. La piattaforma, invece, garantirà integralmente e in tempo reale ogni singola disciplina e medaglia, grazie alla visione in mosaico: saranno 3800 ore live, arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, dae dall’Italia.su: la programmazione Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros.