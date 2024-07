Hockey su pista il pratese Stefano Zampoli convocato in Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Prato, 23 luglio 2024 - Proprio pochi giorni fa ha festeggiato “solo” 25 anni, perché a dispetto di un palmarès già degno di un veterano e di una carriera quasi decennale fra i “grandi” è ancora giovane. E li ha celebrati nel migliore dei modi:è stato incluso nella lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico delladisu, Alessandro Bertolucci (che da giocatore fu peraltro tra gli artefici dello “storico” Scudetto vinto dalla Primavera Prato nel 2002/03) per il ritiro che si terrà il mese prossimo a Recoaro Terme (in provincia di Vicenza). Quattro giorni di allenamento, dal 19 al 22 agosto, nel corso dei quali Bertolucci si schiarirà le idee anche in vista delle convocazioni da effettuare in vista dei prossimi “World Skate Games”.