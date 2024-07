Nicole Kidman ricorda il set di Kubrick per i 25 anni di Eyes Wide Shut

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)celebra i 25da, riflettendo sulla realizzazione del film con il suo co-protagonista e allora marito Tom Cruise. La vincitrice del premio Oscar hato di aver lavorato con lo scrittore e regista Stanleye di aver “chiacchierato molto” mentre trascorrevano settimane a provare una scena in cui la coppia chiacchierava intimamente fumando una canna nella loro camera da letto. “Quando Tom e io abbiamo iniziato con Stanley, era a casa sua, e non siamo nemmeno andati sul set ai Pinewood Studios“, ha detto al Los Angeles Times . “Sono passate sei, otto settimane, e ci chiedevamo, ‘Cominceremo mai?’ E non volevamo proprio iniziare. Ci stavamo sentendo a nostro agio l’uno con l’altro, abbastanza a nostro agio da buttare lì delle idee. Per quella scena, abbiamo improvvisato l’inizio durante le prove“.