Aperte dal 1 agosto le immatricolazioni e iscrizioni all’UniPg per l’a a 2024 2025

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 1°si aprono lee leai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico. Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo di Perugia sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge consultabili a questa pagina: si invita a verificare le scadenze per le domande di ammissione alle procedure selettive di ciascun corso. Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero fino al 21 ottobre; successivamente l’iscrizione sarà possibile previo pagamento della relativa indennità di mora. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile sino al 28 febbraio