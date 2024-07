Vuoti di memoria la registrazione di ottobre è una bomba per Biden E lui la nasconde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) “Cominciamo con questo, Donald ha detto di aver ‘fatto un ottimo lavoro' con il Covid. Gente, questo è lo stesso uomo che ci ha detto di iniettarci la candeggina mentre più di un milione di americani morivano”, ha detto ieri il presidentecommentando sarcasticamente il discorso di Donald Trump alla Convention repubblicana. “Si è vantato di andare d'accordo con i dittatori. Questo perché Trump vuole essere lui un dittatore. Lo ha detto lui stesso”, lo hai poi provocato., attualmente in casa con il Covid, ha promesso ai cittadini americani che tornerà a fare campagna elettorale in prima persona la prossima settimana, mentre la moglie Jill e la vicepresidente Kamala Harris stanno portando avanti la campagna come se nulla fosse nonostante le voci di ritiro.