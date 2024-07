Savoia il 25 luglio del' 43 arrivò l' ultimo e fatale errore della dinastia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Se la politica seguita da Vittorio Emanuele III nei confronti del fascismo altro non fu che una lunga catena di errori e complicità (dalla mancata firma sullo stato di assedio di Roma nell'ottobre '22 al colpevole ed ambiguo silenzio nei terribili giorni del delitto Matteotti, dall'avallo delle successive leggi fascistissime fino alla vergogna del 1938 quando accettò le leggi razziali) il netto rifiuto deciso, all'indomani del 25di 81anni fa - quando le piazze erano giubilanti per la destituzione e il successivo arresto del duce - nel coinvolgere gli esponenti dell'antifascismo fu l'dei. Ma facciamo un passo indietro. Alla notte del 24-25si giunse in ritardo.