Rugby la tournée estiva dell’Italia ha dato segnali positivi

(Di domenica 21 luglio 2024) Si è chiusa l’estate dell’Itale il tour nel Pacifico ha portato ai ragazzi di Gonzalo Quesada una sconfitta, contro le Samoa all’esordio, e due vittorie, contro le Tonga e oggi contro il Giappone. Un tour, dunque, in chiaro scuro, ma che alla fine può venir letto in chiave positiva per il ct argentino. Le due vittorie hanno ribadito il buon momento delazzurro, soprattutto quella con il Giappone è stata netta e, nonostante un momento di sofferenza per Lamaro e compagni, il match non è mai stato in dubbio, con le due mete subite nate più da situazioni fortunose che altro. Dunque, con il Giappone si è visto del buon gioco e anche della buona difesa. Come ha detto Quesada, unica nota stonata della giornata, l’indisciplina con i tre cartellini gialli presi. Ma guardando all’intero tour, il bilancio è sicuramente positivo. Per diversi motivi.