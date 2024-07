Federbeton imprese del cemento italiane danneggiate da Ets

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "In Italia c'è un trend positivo per le infrastrutture: autostrade, ferrovie, ponti. Grazie ai fondi del Pnrr, il nostro Paese è diventato un mercato interessante per i produttori di. Ma le aziendedevono affrontare la concorrenza di stati come Turchia, Egitto, Algeria, Tunisia. Sono Paesi che non hanno la tassazione Ue delle emissioni, il sistema Ets, e possono invadere il nostro mercato con prodotti a prezzi più bassi". Lo dichiara all'ANSA il neopresidente di, l'associazione delledel, Stefano Gallini. Secondo Gallini, "fra qualche mese avremo il prezzo della Co2 nell'Unione europea sui 75 euro a tonnellata. E il trend dell'Ets (la tassazione europea delle emissioni, n.d.r.) è al rialzo, verso i 100 euro. Abbiamo paesi vicini in Nordafrica che non hanno un focus sulla decarbonizzazione, e non hanno questo aggravio dei costi.