Biden si ritira dalla corsa alle elezioni Usa e lancia Kamala Harris | Lascio mi concentrerò sulla fine del mio mandato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Joenon sarà il candidato democraticostatunitensi di novembre. “la, mipresidenza fino alladel”, ha annunciato il presidente con una lettera pubblicata su X. Sempre attraverso un post sul social ha indicatocome sua sostituta, dendola un “partner straordinario”. “Permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America”, si leggelettera. Parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione.