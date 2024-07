Divorzio Pascale-Turci | il motivo è la Fagnani?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 20 luglio 2024) Iltra Francescae Paolaha creato non poco scompiglio. Vero è che gli spifferi di una crisi già erano nell’aria, ma per i meno informati la rottura è stata un fulmine a ciel sereno. L’iniziale silenzio che di solito accompagna una coppia che si separa in questo caso però è stato subito interrotto da un’intervista della ex di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera. Forse la separazione era già avvenuta da qualche tempo? O il desiderio di chiarire la situazione di una coppia famosa ha prevalso? Durante questa intervista Francescaha tenuto a mettere alcuni punti sulle voci che si rincorrono da tempo, in particolare dalla famosa partecipazione della stessaal programma Belve, ospite della brava Francesca