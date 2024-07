Otto mesi per una visita I tempi della sanità aretina Funziona bene l’urgenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sette, 227 giorni. E’ quanto occorre aspettare in media per un elettromiografia ad Arezzo. Soltanto il 20% delle richieste vengono erogate entro iprestabiliti. Certo, si guarda in questo caso a una prestazione che è richiesta con un codice di priorità differibile, quindi non classificata come “urgente” dal medico di famiglia, ma la deadline sarebbe comunque di 60 giorni. Tutto sommato però idi attesa in città sono rispettati sia per le visite che per i test diagnostici: quando il codice è urgente siamo vicini al 100% di erogazioni entro ima quando la richiesta non è impellente isi dilatano. Anche parecchio. Per unadermatologica con codice differibile l’attesa è di 123 giorni, anziché i 15/30 previsti dalla normativa. Cioè meno di 3 richieste su 10 vengono concesse entro i