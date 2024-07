Ordine d’arrivo Tour de France 2024 diciannovesima tappa | Pogacar cala il poker Vingegaard-Evenepoel insieme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Altro giro e altro show da parte di Tadej: la Maglia Gialla incanta ancora aldee mette tutti in fila nel tappone alpino con arrivo a Isola 2000. Sembra non durare neanche fatica, mentre gli avversari annaspano e sbuffano: di un’altra categoria lo sloveno che chiude una volta per tutte questa Grande Boucle. Non è riuscita a prendersi neanche la soddisfazione del successo diil Team Visma Lease a Bike, con Matteo Jorgenson che chiude in seconda posizione dopo una meravigliosa giornata di fuga, davanti anche a Simon Yates e Richard Carapaz. Arrivano appaiati invece Jonase Remco, con il danese che difende la seconda posizione della classifica generale.