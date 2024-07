La keto mediterranea è la vera svolta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

«La dieta chetogenica in realtà è un ossimoro», parola di Marco Marchetti, nutrizionista, farmacista e ricercatore, professore associato al dipartimento di Scienze dell'alimentazione presso l'UniCamillus di Roma. Giusto per dare il la a una serie di sottili distinguo sul regime alimentare-tormentone degli ultimi anni. Anzitutto, appunto, «con la parola "dieta" si intende un corretto e costante stile di vita, di cui fa parte anche l'alimentazione equilibrata. Mentre quella chetogenica, carente di un macronutriente come i carboidrati, non può essere definita tale. Si tratta, invece, di dietoterapia».