Intesa Sanpaolo accordo con Acea | 20 mld di investimenti per promuovere la gestione sostenibile dell’acqua

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un investimento di 20 miliardi di euro “per supportare le iniziative delle aziende e degli operatori della filiera idrica al fine di salvaguardare lanei processi produttivi“. E’ uno dei pilastri dell‘tra, firmato ieri pomeriggio a Palazzo Altieri, a Roma. Si tratta, si legge in una nota, del primonazionale per la tutela e ladella risorsa idrica in ambito imprenditoriale, anche in relazione alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che prevede lo stanziamento di circa 4,4 miliardi di euro per tutelare la risorsa idrica.