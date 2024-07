Ruspe al lavoro a Villa Opizzoni Da Municipio a Casa della cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)all’exdi Pioltello cancellano l’ingresso che lascerà il posto a un teatro all’aperto., nel tempo trasformata in polo socio-sanitario, diventerà la nuova. Un progetto a sei zeri per l’Amministrazione, il restyling costerà 7 milioni, 5,5 dei quali in arrivo dal Piano di ripresa e resilienza, il resto dal Comune. Entrano così nel vivo i lavori nell’antico palazzo baroccoseconda metà del Seicento di proprietà del conte Francesco, acquistato dalla città nel 1896, prima come come propria sede, poi degli uffici Asl. Il cantiere è stato avviato da qualche settimana, la facciata e l’ala storica sono coperte dai ponteggi e durante l’estate partiranno anche gli interventi sulla parte costruita negli anni Ottanta.