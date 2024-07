Università del Futuro Competenze accessibilità e innovazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) SUL TEMA DELLA FORMAZIONE SI gioca una partita fonda- mentale per lo sviluppo del nostro sistema Paese. In un intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2013-2014, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sottolineava già la necessità di “raf- forzare l’istruzione a tutti i livelli, sviluppare la ricerca scientifica, rendere più elevata e moderna la formazione dei giovani attraverso tutti i canali: ciò è decisivo per superare la crisi, per combattere la disoccupazione, per competere nel mondo d’oggi, per costruirci ilche l’Italia può riuscire a darsi”.