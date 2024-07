Ucraina Zelensky e l’apertura alla Russia | svolta del leader di Kiev? L’analisi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – L’apre a colloqui di pace con la? Il presidente Volodymyrprepara un nuovo vertice e apre – almeno in apparenza –con l’invito a partecipare al summit, previsto per novembre. “Credo che debbano esserci rappresentanti russi al secondo summit”, le parole di ieri in una conferenza stampa a, dove – cogliendo l’aria di cambiamento a Washington in vista delle elezioni di novembre – ha invitato ufficialmente Mosca a prendere parte all’evento dopo quello dello scorso giugno in Svizzera. Un mese fa, all’evento hanno partecipato le delegazioni di ben 92 Paesi, ma non lacoinvolta nella guerra. Da Mosca, finora, non arrivano segnali di Vladimir Putin dopo il messaggio di. Il Cremlino dice di non aver capito cosa abbia in mente il presidente ucraino, che laritiene non legittimato a governare in assenza di elezioni.