Partita del cuore NewsRoom o Chicago Fire? La tv del 17 luglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 17, su RaiUno alle 21.25 si potrà vedere la “del”, condotta da Eleonora Daniele. L’atmosfera magica delladel, ricca di spettacolo e solidarietà, arriverà a L’Aquila, città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, vedrà scendere in campo la Nazionale italiana Cantanti e la Nazionale della Politica allo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” per sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. RaiDue alle 21.20 trasmetterà “L’Ispettore Coliandro”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il tesoro nascosto”: Coliandro si imbatte in Francesca Maria, l’elegante e raffinata curatrice di un museo in grado, con le sue doti seduttive, di ottenere sempre quello che vuole.