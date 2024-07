LIVE Italia-Canada 4-3 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | azzurre in vantaggio dopo sei inning!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:31 Leung elimina al volo Cecchetti. 22.30 Gasparotto viene eliminata con uno strike out. 22:37 Anche Polidori eliminata al volo, non arrivano punti nel sestoper il! 22:36 Colpita Harshman, la canadese avanza in prima base. 22:34 Wideman viene eliminata al volo da Piancastelli. 22:33 Filler assiste Barbara, prima eliminazione per il. 22:30 Filler viene eliminata al volo, adesso lepassano in difesa. 22:29 Ilprova il doppio gioco ma non arriva, nuovamente corridori agli angoli con Barbara in prima base e Dayton in terza! 22:28 ANDIAMOOOOO! Rimbalzante di Piancastelli, Sheldon arriva in casa base e le altreavanzano in prima e seconda base! 22:27 Valida di Dayton, corridori agli angoli per l’. 22:25 Koutsoyanopulos eliminata, ma Sheldon avanza in seconda base.