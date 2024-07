La seconda stagione di Star Wars debutterà il prossimo 14 Agosto | i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladi, Young Jedi Adventures – serie originale animata di Lucasfilm –mercoledì 14sulla piattaforma streaming. Ad annunciare il trailer ufficiale è Disney+. IAmbientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante l’era dell’Alta Repubblica,: Young Jedi Adventures segue i giovani Jedi Kai Bright, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per diventare Jedi. Ladi: Young Jedi Adventures segue i giovani mentre continuano il loro addestramento e si imbarcano in missioni ancora più grandi in tutta la galassia. A guidarli c’è il nuovo Padawan di Maestra Zia, Wes Vinik, e il suo astromeccanico R0-M1.