Il Festival Urbino Musica Antica è sempre più internazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal 1968 il luglio urbinate si riempie di note barocche. È, l’evento composto da corsi e, che quest’anno giunge alla edizione numero 56, partendo sabato. E non è un traguardo da poco, quello che ieri è stato presentato alla stampa dal direttore artistico e presidente della FIMA (Fondazione Italiana per la) Alessandro Quarta: "Tornare aogni estate è meraviglioso, per chi viene la prima volta così come per noi che la frequentiamo da decenni. A volte anche da generazioni: mio padre venne qui negli anni ’70. C’è una coralità organizzativa che si è rinforzata negli ultimi anni: oltre al comune, danostro partner, c’è la storica collaborazione con la Confraternita di San Giuseppe, e da qualche anno con la Galleria Nazionale, l’università e le new entry arcidiocesi e Isia.