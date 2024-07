Amplesso con la statua | la follia hard della turista bionda in pieno centro a Firenze | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non c'è pace pere per i suoi monumenti. A scadenza ciclica attivisti, vandali o semplici turisti si divertono a imbrattare e rovinare i patrimoni artisticicittà, senza alcun rispetto. L'ultimo episodio è rimbalzato rapidamente sui social, diventando virale e creando imbarazzo nei cittadini fiorentini: una giovane, probabilmente ubriaca, che sale sulladel Bacco di Giambologna di Borgo San Jacopo, a due passi da Ponte Vecchio, l'abbraccia e oltraggia il monumento usandolo come fosse un amante reale e mimando un atto sessuale, appoggiando le sue natiche sul ventrefigura. Nulla di goliardico, solo un affronto di cattivo gusto.