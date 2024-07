Parcaroli promosso Consensi saliti al 55% | I cittadini apprezzano quanto stiamo facendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 55,5% dei maceratesi sarebbe pronto a rivotare per Sandro. Èemerge dal Governance Poll 2024, l’indagine annuale sull’apprezzamento dei primirealizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che vede il sindaco di Macerata al 29esimo posto (su 80), con un gradimento in crescita del 2,7% (55,5%) rispetto al consenso registrato nel giorno della elezione (52,8%). Numeri che migliorano di ben 19 posizioni il posto occupato nel 2023, quando il gradimento era al 54,5%. "Un risultato che mi rende orgoglioso e che riconosce l’impegno, la tenacia e la passione che metto, ogni giorno, a servizio della città e di un intero territorio – commenta il sindaco –. Anche questa volta un ringraziamento va ai maceratesi che hanno confermato il trend positivo degli scorsi anni rispetto alle elezioni del 2020.