Italia Under 19 esordio col botto agli Europei | i campioncini puntano al bis

(Di martedì 16 luglio 2024) La Nazionale di calcio dell’19 ha esordito con una vittoria per 2-1 contro la Norvegia nel Campionato Europeo di categoria, a Belfast, (Irlanda del Nord) il 15 luglio. Gli azzurrini, campioni d’Europa in carica, hanno mostrato grande determinazione e carattere, ribaltando un iniziale svantaggio per conquistare i primi tre punti del torneo. Un inizio difficile La partita è cominciata in salita per gli uomini di Bernardo Corradi, con la Norvegia che ha trovato il gol del vantaggio al 35° minuto grazie a Braut, sfruttando una distrazione della difesana. La reazione degli azzurrini non si è fatta attendere: poco prima dell’intervallo, al 44°, Luca Di Maggio ha pareggiato i conti con un gol di pregevole fattura, su assist di Simone Pafundi.