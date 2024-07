Il viaggio di Cercas | Io ateo al fianco del Papa Benedetto dal privilegio | vi racconto Francesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Lo scrittore spagnolo Javierdedicherà il suo prossimo libro a: El loco de Dios en Mongolia (Il pazzo di Dio in Mongolia) arriverà sugli scaffali delle librerie di Spagna e America Latina nell’aprile 2025, come ha annunciato l’editore spagnolo Penguin Random House Grupo Editorial (in Italia l’autore è pubblicato da Guanda). Il romanzo è basato suldel pontefice in Mongolia un anno fa, di cui lo stessofu testimone diretto. Dal 31 agosto al 4 settembre 2023 il narratore fu, infatti, uno dei 66 giornalisti accreditati per ille ma non scrisse articoli per il quotidiano madrileno El País di cui è editorialista. Quei giorni in Mongolia gli sarebbero serviti "per esaminare da vicino unsul quale stava scrivendo un libro".