Archiviato il caso degli studenti che spararono pallini alla prof Una triplice figuraccia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) A proposito di giovincelli che sparano: magistratura, istruzione e politica – le tre istituzioni su cui si regge l’architettura di uno stato – hanno appena rimediato una pessima figura. In Italia, però, non in America. Due anni fa gli alunni di una scuola di Rovigo avevano filmato lain cattedra mentre le sparavanotesta con una pistola carica didi gomma. Dopo la denuncia dell’insegnante, ieri la procura di Venezia ha richiesto l’archiviazione del, ritenendo che non ci fosse nulla di penalmente rilevante. Prendiamo atto che possiamo impunemente sparacchiare sul luogo di lavoro senza che la magistratura batta ciglio, forse troppo impegnata a escogitare nomi fantasiosi per inchieste di maggiore richiamo mediatico.