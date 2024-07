Tentato omicidio a Roma un 66enne accoltella una donna per strada | gravi lesioni al volto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Unaggredisce unaper, colpendola alcon un taglierino.le ferite: il fendente ha squarciato la guancia e ha rischiato di raggiungerle la gola. È accaduto venerdì a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio, nella provinciana. L'aggressore ha poi picchiato il compagno della 33enne e, con il coltello in mano, ha minacciato un carabiniere fuori servizio che è intervenuto cercando di fermarlo. L'uomo è stato arrestato per. Cosa è successo Il fatto risale al 12 luglio. La 33enne si era già rivolta ai carabinieri nelle scorse settimane perché l'uomo – già noto alla forze dell'ordine per innumerevoli precedenti per reati contro la persona e per stalking – la perseguitava.