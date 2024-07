Malattie croniche della pelle | dermatologo ok farmaci male assistenza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) IlBianchi ha parlato ad Adnkronos Salute sulle: “per chi haok” Lenon sono solo un disagio fisico per chi ne soffre, ma rappresentano anche una sfida complessa nel panorama sanitario italiano. Tra innovazioni farmacologiche e ostacoli burocratici, il percorso di cura dei pazienti affetti da patologie cutaneesi rivela spesso tortuoso., parla il– notizie.comIl dottor Luca Bianchi, a capo dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Dermatologia del Policlinico Tor Vergata di Roma, mette in luce ad Adnkronos Salute la complessità del percorso terapeutico che i pazienti devono affrontare. Nonostante la disponibilità diinnovativi come i biosimilari, che mirano a trattare efficacemente leinfiammatorieagendo su specifici target molecolari, l’accesso a tali trattamenti rimane complicato.