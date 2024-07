Il rebus delle spese militari | scorporarle dal Patto di stabilità non sarà facile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da Washington Giorgia Meloni è tornata con un conto da pagare: quasi 4 miliardi di euro se vorrà mantenere le promesse fatte agli alleati della Nato per la spesa militare italiana. Poco più di 2 per portare in un anno l’esborso per la difesa all’1,6 per cento del pil come filtrato dallo staff della premier, più il miliardo e settecento milioni previsto dall’impegno al supporto dell’Ucraina. Soldi che per ora a bilancio non ci sono, né si vedono in lontananza. Già sarebbe un miracolo se il governo riuscisse a confermare nel 2025 tutte le misure economiche previste dall’ultima legge di bilancio, senza la possibilità di fare nuovo deficit. Ecco allora che noi italiani abbiamo subito tirato fuori il coniglio dal cappello: scorporiamo ledaldi