Ranking Uefa balzo in avanti dell’Atalanta | il trionfo in Europa League porta la Dea al 20esimo posto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) Uninatteso e reso possibile dalindello scorso 22 maggio: l’Atalanta scatta innel nuovoe raggiunge la ventesima posizione. Un risultato che ha avuto conseguenze positive non solamente sul bilancio e sulla reputazione internazionale della società, ma anche una ricaduta pratica sulle campagne europee dei prossimi anni. L’associazione del calcio europeo ha pubblicato venerdì 12 luglio la graduatoria dei club aggiornata alla stagione 2024/25, iniziata ufficialmente il 1° luglio: le coppe continentali hanno già preso il via, con l’inizio dei primi turni preliminari di qualificazione. Ilriflette i risultati ottenuti dai club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni e serve per definire le fasce nel girone unico della nuova Champions nonché per la distribuzione dei ricavi del torneo.