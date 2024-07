Irpef la provincia di Bergamo tra le meno tartassate d’Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024). Nonostante sia nella “top ten” per numero di contribuenti, ladinon è tra le più. E’ quanto emerge dall’analisi della CGIA di Mestre, che ha stilato una graduatoria per importomedio versato all’erario dai contribuenti italiani suddivisi per le 107 province presenti in Italia. In base allo studio,si posiziona al 19esimo posto, con un pagamento medio di 5.655 euro annuo a fronte di un reddito complessivo medio di 25.669 euro. Un dato, questo, leggermente superiore alla media nazionale di 5.381 euro, con la classifica che vede al primo posto assoluto la Città metropolitana di Milano. Nel 2022, infatti, i contribuenti del capoluogo meneghino hanno versato all’erario un’imposta media sui redditi delle persone fisiche pari a 8.