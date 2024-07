Captain America | Brave New World 10 grandi rivelazioni dal trailer del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 13 luglio 2024)New, 10daldelIldiNewè arrivato, completo di numeroseimportanti, scene d’azione e nuovi personaggi per il MCU. La storia di questostata anticipata dalla fine di The Falcon and the Winter Soldier nel 2021, con Sam Wilson che è finalmente diventato Capitan, ma i Marvel Studios hanno fatto attendere pazientemente il pubblico per una sua prima avventura da solista. Questooffre finalmente un assaggio di ciò che ci si può aspettare dal. Scopriamo allora qui di seguito le 10offerte dal! Iloffre il primo sguardo ufficiale al Thunderbolt Ross di Harrison Ford Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena diNewUna delle novità più importanti diNewera il ritorno di Thunderbolt Ross.