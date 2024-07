Maltempo Italia nubifragio di forte intensità | danni e strade bloccate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) È unaspaccata in due, quella di questi giorni. Se alcune regioni soffrono sotto il termometro che sfiora i 40 gradi, altre parti del paese sono alle prese con episodi didevastante. Nella mattina di venerdì 12 luglio, una violenta tempesta che ha causato gravie disagi. Il temporale, iniziato intorno alle 5:30 del mattino, ha portato oltre 70 millimetri di pioggia e fatto precipitare le temperature a circa 15 gradi. In zona ippodromo di Varese, sono state registrate raffiche di vento fino a 98 km/h. A Varese città, le coperture di alcuni tetti in lamiera sono volate sulla ferrovia, causando un temporaneo stop ai treni. >> “Non ha avuto scampo”. Destino tragico, Luigi muore come la moglie 20 anni fa: l’impatto è stato devastante Diverse, specialmente nel centro storico e nel quartiere di Masnago, sono rimaste allagate, e decine di alberi sono caduti, danneggiando anche alcune auto parcheggiate.