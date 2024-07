La bellezza in bicicletta Terza tappa tra calura e pale eoliche l’arrivo a Campobasso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Caldissimo esagerato. Abbiamo attraversato, con una strada sterrata, i Monti della Daunia. Ancora, niente oleandri e niente baobab, neanche un prete per chiacchierare, né per pentirsi, fino a che dal crinale conquistato fra i cerri abbiamo intravisto l’Azzurro del lago di Occhito e anche l’acqua che avevo nella borraccia mi è sembrata più fresca. Fra i partecipanti c’è da registrare la crisi ciclistica (complice una bici inadeguata) dell’avvocato Silvani di Potenza che però, rincuorato dal cugino Lello, ha comunque con onore portato a termine la. Fonalmente siamo arrivati a, 75 chilometri e 1600 metri di dislivello e per noi è molto. La sera siamo stati accolti nella sala del Consiglio Comunale dalla gentile neo-eletta sindaca diLuisa Forte.