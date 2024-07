Il jazz italiano per le terre del sisma | decima edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 12 luglio 2024) È tutto pronto per lade Ilper ledel, la manifestazione che, dal 2015, ha portato e continua a portare nella città dell’Aquila e nelle regioni colpite daldel 2016 la più importante e numerosa rappresentanza dele la testimonianza reale di come la cultura e lo spettacolo dal vivo contribuiscano, in maniera determinante, alla costruzione e al consolidamento delle comunità locali. Ed è proprio questo il tema da cui sono partiti i tre direttori artistici che hanno lavorato nel 2024 (Francesco Diodati, Gabriele Mitelli e Ugo Viola), Abitare il suono, consapevoli di come la musica diventi esplorazione e luogo di incontro, guida attiva per (ri-)scoprire la città e i percorsi che la animano.