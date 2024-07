Greenwood al Napoli per 30 milioni scrive Sportmediaset il Napoli venderà qualcuno?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il Napoli è vicino all'accordo col Manchester United per Mason Greenwood. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe effettuato una prepotente virata sul britannico piazzando un'accelerata bruciante ai danni della Lazio, da settimane interessata al giocatore. I partenopei, infatti, avrebbero raggiunto un'intesa di massima con i Red Devils sulla base di 30 milioni. Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.