ANGELA BARALDI apre il DE GREGORI DAL VIVO

(Di venerdì 12 luglio 2024)aprirà il “DEDAL”, il tour estivo di FRANCESCO DEal via questa sera 12 luglio 2024 da Piacenza. Opening act del tour “Dedal” peraprirà i concerti di “DEDAL”, il tour estivo di FRANCESCO DEche prenderà il via questa sera, venerdì 12 luglio 2024, da Piacenza. Anticipazione live del nuovo album Dopo aver aperto i concerti del cantautore romano per la prima volta nel 1993,torna sul palco di Francesco Deaccompagnata alla chitarra da Federico Fantuz. In scaletta, oltre a brani del suo repertorio,regalerà al pubblico delle anticipazioni live del suo nuovo album di prossima uscita. Il calendario del tour “DEDAL” Di seguito le date del tour DEDAL(organizzato e prodotto da Friends & Partners).