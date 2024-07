Wimbledon 2024 Paolini | Non voglio paragoni sto scrivendo la mia storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasmineha ottenuto il pass per la finale di, battendo Donna Vekic in tre set dopo una partita in rimonta. L’azzurra, che aveva raggiunto il turno finale anche al Roland Garros, eguaglia Serena Williams, unica – fino ad oggi – ad aver ottenuto un tale risultato.parla in conferenza stampa del traguardo raggiunto: “È stato molto complicato, oggi è stata molto, molto dura. All’inizio è stato difficile per me, lei serviva molto bene. Mi ha fatto correre su ogni palla. Io non ho servito molto bene – ammette l’azzurra in conferenza stampa – . Cercavo solo di dirmi di andare avanti, provare a starle vicino in termini di punteggio, credere che la partita potesse cambiare da un momento all’altro. Ha funzionato, ho vinto il secondo set, poi ho vinto il terzo.