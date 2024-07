Milan Zlatan Ibrahimovic nasconde la squadra a Milanello La rivoluzione che allontana i tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha imposto diversi cambiamenti aello: struttura più blindata e un programma di allenamento particolarerivoluzionaello. Ci è voluto un po’ di tempo prima che lo svedese entrasse in azione nel club rossonero, ma adessoha preso in mano la situazione e dopo la doppia conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del, Ibra ha introdotto delle novità all’interno della società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il senior advisor ha chiesto maggiore riservatezza al centro di allenamento. Aello verranno, quindi, introdotte delle recinzioni per blindare i campi, rendendoli ancora più isolati dall’esterno e da occhi indiscreti. Il tutto, per diminuire il più possibile le fughe di notizie e per blindare gli allenamenti.