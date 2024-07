Il nuovo GHD Duet Blowdry 2-in-1 Hairdryer Brush varrà davvero l’hype?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) La cura dei capelli ha fatto un passo avanti con il lancio delGHD2-in-1. Questo strumento rivoluzionario promette di trasformare i capelli bagnati in un’acconciatura perfetta in un solo passaggio, senza danneggiare la chioma. Ilsi inserisce nella gamma di prodotti innovativi di GHD, un marchio già noto per il suo impegno nel ridefinire gli standard dell’haircare. IlGHD2-in-1é innovazione e tecnologia all’avanguardia IlGHDsi distingue per la sua tecnologia Heat-Air Xchange, che combina aria e calore per riscaldare il cilindro e le setole in plastica senza creare danni ai capelli. Questa tecnologia garantisce una diffusione delicata del calore, monitorando e regolando costantemente la temperatura ben 400 volte al secondo.